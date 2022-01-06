Кулеба поручил дипломатам сосредоточиться на защите украинцев в Казахстане

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Внимательно следим за развитием событий в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность", – сказал Николенко агентству в четверг.

По его словам, посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

"Ситуация усложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы", – пояснил спикер.

Он указал, что в среду вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта.

"Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев", – рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что МИД Украины ожидает от казахстанской власти неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана.

Также МИД Украины призывает граждан Украины избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ"﻿, чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

"Хочу всех успокоить: Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы", – заверил спикер МИД.

Николенко добавил, что дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации с безопасностью.