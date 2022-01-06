Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выступления украинца Андрея Лунина в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1), сообщает УНИАН.

"Лунин очень хорошо сыграл в воротах, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить. Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. Это абсолютно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги" , - дал комментарий после матча опытный "Папа Карло".

Напомним, что матчи 1/8 финала Кубка Испании запланированы на 15 января и есть надежда, что Лунин еще раз получит шанс себя проявить. Свой дебютный поединок за "Реал" Андрей провел 20 января прошлого года и это была игра против того же "Алькояно"! Тогда "галактикос" с украинцем в составе опозорились и покинули турнир, а на этот раз взяли реванш.

Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"