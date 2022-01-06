Nissan Bluebird получил начинку от электрического Leaf

В честь 35-летия с начала производства в Сандерленде компания Nissan создала уникальный автомобиль – классический Nissan Bluebird с электрическим приводом, сообщает 24 Канал.

Для интеграции электрического привода от Leaf модель Nissan Bluebird претерпела значительные модификации. Вместо оригинального бензинового двигателя и коробки передач автомобиль получил электромотор, инвертор и аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт, при этом модули батареи установили в моторном отсеке и багажнике для оптимального распределения веса.

Усилитель руля, тормозную систему и систему отопления модернизировали и модифицировали, чтобы обеспечить их работу с питанием от аккумуляторной батареи. Кроме того, автомобиль получил специально разработанную подвеску, рассчитанную на дополнительный вес модулей АКБ.

Внешним признаком модернизированной электрифицированной версии служит расположенная на капоте оригинальная эмблема Nissan со светящейся светодиодной подсветкой, когда автомобиль стоит.

Для подзарядки автомобиля используется зарядный разъем, расположенный за оригинальным лючком заливной горловины топливного бака. Автомобиль можно заряжать с мощностью до 6,6 кВт, а уровень заряда аккумуляторной батареи отображает индикатор уровня топлива: для этого оригинальную панель приборов подсоединили к системе электрического привода.

Хотя автомобиль еще не прошел сертификацию, расчетный запас хода на одном заряде составляет около 210 км (это значение зависит от внешних факторов и стиля вождения), а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает менее 15 секунд.

Для экстерьера автомобиля расположенная в Лондоне компания Nissan Design Europe разработала новый графический стиль, вдохновленный традициями потребительского дизайна образца 1980-х годов в сочетании с эстетикой 21-го века.