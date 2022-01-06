Из "Секса в большом городе" вырезали сцену с Крисом Нотом

В финальном эпизоде сиквела "И просто так", который является продолжением культового сериала "Секс в большом городе", не покажут "идеального мужчину" Мистера Бига в исполнении Криса Нота. Режиссеры приняли решение удалить сцену с актером после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии, сообщает Обозреватель.

Последнюю серию телеистории зрители увидят 3 февраля 2022 года на стриминговой платформе HBO Max. Сам сервис отказался комментировать скандал вокруг Нота.

Персонаж Криса, супруг Кэрри Брэдшоу, скончался в самом первом эпизоде сиквела – он умер от сердечного приступа во время занятий спортом на велотренажере. В финале Мистер Биг должен был появиться как фантазия возлюбленной в исполнении Сары Джессики Паркер, когда она пришла на парижский мост Искусств, чтобы развеять прах погибшего.

Как пишет издание, творческая команда "И просто так" посчитала, что эти кадры не имеют большого значения для повествования, поэтому монтажерам дали команду удалить их.

Напомним, две американки, 40-летняя Зои и 31-летняя Лили утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера. По словам жертв, они не знали друг друга ранее, а насильственные акты произошли с промежутком в 10 лет – в 2004-м и 2015-м годах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке соответственно. Сам Нот называет изнасилования "чертой, которую он бы никогда не переступил", отрицая все обвинения.