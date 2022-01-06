Футболист "Челси" сломал палец во время гола

Необычным происшествием ознаменовался первый полуфинальный матч Кубка английской футбольной лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом", который прошел в Лондоне вечером 5 января. Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц забил мяч на пятой минуте, упав через вратаря, затем попал в объятия партнеров и... оказался со сломанным пальцем, сообщает Обозреватель.

В какой именно момент немец повредил руку, неясно: то ли при падении, то ли уже при праздновании.

Палец немца. Источник: twitter.com/IMechanisms

Футболисту сразу же понадобилась помощь врачей, но он не покинул поле. Впрочем, в перерыве главный тренер "Челси" Томас Тухель заменил-таки Кая на соотечественника Тимо Вернера.

Травма пальца Хаверца. Источник: twitter.com/IMechanisms

После игры в комментарии ВВС немецкий наставник сообщил, что Хаверц сломал палец.

"Он отыграл первый тайм с болью. Надеюсь, это не станет для него большой проблемой, и Кай сможет вернуться в игру" , – сказал Тухель.

А встреча завершилась победой "Челси" со счетом 2:0. Второй мяч на 34-й минуте в свои ворота направил Бен Дэвис, огорчив итальянского рулевого "Тоттенхэма" Антонио Конте, который недавно тренировал "синих". Вашему вниманию – лучшие моменты игры на "Стэмфорд Бридж".