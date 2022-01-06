Протесты в Казахстане: в ОДКБ уточнили состав миротворческих сил

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что в Казахстан помимо военных из России прибудут еще и военные из Беларуси, Армении, Таджикистана, Киргизии.

Об этом сообщают РИА Новости﻿ и SputnikArmenia.

Так, в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ отправляются 70 армянских и около 200 военнослужащих из Таджикистана.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что операция ОДКБ в Казахстане продлится около месяца. Эта работа будет вестись в рамках нормализации обстановки в стране.

Военные окажут помощь в нейтрализации зачинщиков погромов, возьмут под охрану стратегические объекты и обеспечат соблюдение комендантского часа.

Кроме того, Организация тюркских государств заявила, что готова оказать поддержку Казахстану в случае необходимости. При этом члены организации считают, что у Казахстана есть все возможности, чтобы восстановить порядок.

Напомним, в Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ.