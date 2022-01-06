Саакашвили поддержал протестующих в Казахстане
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме, поддержал протестующих в Казахстане.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением", – говорится в заявлении Саакашвили.
Он также отметил, что в прошлом году группа казахских оппозиционеров гостила у него в Киеве.
"После беседы с ними я убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся. Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили (грузинский олигарх и политик, - ред.) для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе", – написал Саакашвили.