Саакашвили поддержал протестующих в Казахстане

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме, поддержал протестующих в Казахстане.

Об этом он написал на своей странице в Facebook﻿.

"Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением" , – говорится в заявлении Саакашвили.

Он также отметил, что в прошлом году группа казахских оппозиционеров гостила у него в Киеве.