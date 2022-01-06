Духовенство призвали обеспечить пожарную безопасность на Рождество

В Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций обращаются к священнослужителям с просьбой проверить технику безопасности в церквях, а украинцев – быть внимательными и осторожными во время службы и празднования дома, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу обратиться к гражданам, духовенству, священнослужителям, чтобы накануне Рождества донести информацию соблюдения правил пожарной безопасности и призвать священнослужителей и граждан Украины придерживаться этих правил", – сказал врио руководителя Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Александр Чекрыгин в четверг на брифинге в Киеве.

Он отметил, что поскольку значительное количество верующих придут в храмы и церкви, крайне важно осторожное обращение со свечами и соблюдение дистанции, в том числе и с учетом эпидемии коронавируса.

"Попрошу священнослужителей провести дополнительный инструктаж со своим духовенством, проверить исправность пожарной сигнализации, наличие огнетушителей (в церковных сооружениях) и их исправность", – сказал он.

Также представитель ГСЧС призвал соблюдать технику безопасности дома во время празднования при использовании свечей, елочных украшений, гирлянд и прочего.

По его словам, в течение новогодних праздников с 1 по 5 января зафиксировано около 700 вызовов на пожары, в которых погибли 50 человек и травмированы 32.

В 2021 году, отметил Чекрыгин, произошло более 79 тыс. пожаров, в которых погибли 1736 человек и более тысячи были травмированы.