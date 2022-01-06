В Европе туристам будут компенсировать перенос авиарейсов

Авиапассажиры в Европе, чьи рейсы перенесли на более чем один час раньше, получили право на компенсацию до 600 евро. Об этом говорится в решение Суда Европейского союза, которое опубликовано в конце декабря 2021 года, сообщает Avianews.

Согласно этому разъяснению, перенос рейса более чем на один час приравнен к отмене рейса. Это означает, что если пассажира проинформировали о таком изменение расписания менее чем за 2 недели до вылета, он может получить компенсацию 250 евро при длительности маршрута до 1500 км, 400 евро на маршруте от 1500 км до 3500 км, 600 евро — на маршруте свыше 3500 км.

Свое решение суд объяснил тем, что перенос рейса равнозначен задержке рейса и может причинить серьезный дискомфорт пассажирам, поскольку они не смогут использовать время согласно своим планам.

Данные правила распространяются и на чартерные перелеты в составе путевки, которая куплена у туроператора. Если в бронировке тура указаны расписание и номер рейса, при дальнейшем переносе такого рейса более чем на один час раньше пассажир получает право на компенсацию.

Сейчас туроператоры имеют практику продажи туров с «гибким временем вылета», когда в бронировании может быть указано одно расписание, а по факту вылет выполняется на несколько часов раньше или позже.

Суд уточнил, что в таком случае клиент может обратиться с претензией в авиакомпанию, которая и должна выплатить компенсацию. После этого авиаперевозчик получит право требовать возмещения ущерба у туроператора, который продал путевку с авиаперелетом.

Уточнено: правило одного часа действует, если рейс перенесен на более чем один час раньше. Например, если изначально вылет был в 14:00, а затем был перенесен на 12:50. Суд указывает, что в таком случае компенсацию нельзя уменьшить, даже если время прилета остается без изменений.