Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме

Британской писательнице выдвинули обвинения в оскорблении евреев в книгах о Гарри Поттере, сообщает Корреспондент.

Известную британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев в данном романе.

Ей приписали антисемитизм за то, что гоблины-банкиры из литературы о волшебнике похожи на евреев.

Речь идет о гоблинах-банкирах из банка "Гринготтс". В них критики нашли схожесть с евреями.

В частности, эксперты утверждают, что они "напоминают типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен Средневековья".

Также они выяснили, что подобные образы публиковали в еженедельнике Der Stürmer, который выходил в годы Второй мировой войны в Германии.

Между тем, как известно, в 2014 году Джоан Роулинг подтвердила наличие евреев в Хогвартсе.