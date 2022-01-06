В Италии рекордная заболеваемость COVID-19: медсистема загружена

В Италии за последние семь дней зафиксировали всплеск новых случаев заболевания COVID-19. Количество инфицированных превысило 810 тысяч, что на 153% больше по сравнению с предыдущей неделей.﻿ Об этом, ссылаясь на данные фонда Gimbe Foundation и западные СМИ, сообщает Обозреватель.

В частности, за неделю с 29 декабря по 4 января также зафиксировал на 8,9% смертей больше, чем на прошлой неделе (1102 по сравнению с 1012). За 7 дней также увеличилось количество активных больных – с 598 868 до 1 265 297 (+111,3%).

В связи с ростом заболевания сообщается также о давлении на систему здравоохранения, поскольку количество госпитализаций с симптомами возросло на 28% (с 10 089 до 12 912) и на 21,6% увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии (с 1145 до 1392).

По данным сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, в Италии за последние сутки зарегистрировали 138 276 новых случаев заболевания. Умерли за последние сутки 183 человека, выздоровели – 33 037. Всего с начала пандемии в стране официально зафиксировали 6 756 035 случаев заболевания COVID-19 и 138 276 смертей от него.

В Италии за последние сутки зарегистрировали 138 276 новых случаев заболевания. Источник: Worldometers