Отчисленных студентов-иностранцев депортировали из Украины

Пограничная служба Украины заявила о депортации иностранцев, являвшихся студентами Винницкого национального медицинского университета им. М. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-центре﻿ Госпогранслужбы.

На днях в Виннице оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с работниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения УГМС Украины в Винницкой области обнаружили граждан Финляндии, Швеции и Индии, нарушивших правила пребывания на территории нашей страны.

Отмечается, что иностранцы являлись студентами Винницкого национального медицинского университета им. М. Пирогова.

"Будущие врачи за неуспеваемость были отчислены из учебного заведения в 2021 году, но в срок они не покинули территорию Украины", – пишет пресс-служба.

Нарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.203 "Нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административном правонарушении.