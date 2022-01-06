Ситуация в Казахстане: в Актау объявили о завершении митинга

В Актау протестующие объявили о завершении митинга. Они заявляют, что власти удовлетворили их требования и пора расходиться.

Об этом сообщает headlines Украина.

Telegram-канал уточняет, что люди начали расходиться, убирая за собой мусор и разбирая палатки.

Однако канал ОRDA сообщает, что в Актау люди разделились на два лагеря. Одни призывают разойтись и не допускать гражданской войны, а вторая часть категорически против такой идеи и остаются на месте.