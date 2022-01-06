Цена импортного газа за год выросла в шесть раз

Импорт природного газа на территорию Украины в декабре 2021 года осуществлялся по средней цене $1184.57 (32 274,91 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 62,1% выше цены ноября-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $730,66 (19 261,66 грн) за 1 тыс. куб. м.

При этом в декабре 2020 года средняя цена импорта газа в Украину была $202,5 за 1 тыс. куб. м, что в 5,8 раза (на $982,1) меньше, чем в декабре 2021 года.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Оператор ГТС Украины", импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м.

В январе поставки составили 0,439 млрд куб. м, в феврале – 0,029 млрд куб. м, в марте – 0,008 млрд куб. м, в апреле – 0,077 млрд куб. м, в мае – 0,008 млрд куб. м, в июне – 0,09 млрд куб. м, в июле – 0,498 млрд куб. м, в августе – 0,567 млрд куб. м, в сентябре – 0,665 млрд куб. м, в октябре – 0,155 млрд куб. м, в ноябре – 0,012 млрд куб. м, в декабре – 0,015 млрд куб. м.

Импорт в основном осуществлялся виртуальным реверсом (backhaul), а его доля в общем объеме поставок по итогам 2021 года составила 89%.