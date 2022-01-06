Казахстан закрыл границы на въезд

Сегодня, 6 января, Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну. Об этом сообщили в казахском посольстве в Ташкенте (Узбекистан), передает РИА Новости﻿.

"Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП" , - говорится в сообщении. ﻿

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана до 19 января.



Напомним, ситуация в стране обострилась 2 января, когда начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.