"Они нас защищают": Латвия отправит в Украину оружие
Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. Он подчеркнул, что "по сути, они (Украина – ред.) нас защищают", сообщает Лига.net.
Пабрикс согласовал состав груза вместе с послом Украины Александром Мищенко, пишет портал. Он подтвердил, что Латвия продолжит оказывать помощь государству и призвал другие страны ЕС присоединиться.
"Украина имеет право и должна уметь защищаться. Она в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ, с нашего региона", — заявил глава МИД.
Он добавил, что хотя Украина не является членом НАТО, она является "союзником именно в том, что делает".