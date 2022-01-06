"Они нас защищают": Латвия отправит в Украину оружие

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. Он подчеркнул, что "по сути, они (Украина – ред.) нас защищают", сообщает Лига.net.

Пабрикс согласовал состав груза вместе с послом Украины Александром Мищенко, пишет портал. Он подтвердил, что Латвия продолжит оказывать помощь государству и призвал другие страны ЕС присоединиться.

"Украина имеет право и должна уметь защищаться. Она в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ, с нашего региона" , — заявил глава МИД.

Он добавил, что хотя Украина не является членом НАТО, она является "союзником именно в том, что делает".