В Алматы силовики устроили "зачистку", задержаны тысячи людей
Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около 2 тыс. участников беспорядков. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД республики, сообщает ТАСС.
"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в Костанайской области сохраняется стабильная обстановка.
"Общественный порядок был восстановлен ночью. В результате противоправных действий группы лиц пострадал один сотрудник полиции. При осмотре места происшествия была изъята бутылка с горючей смесью. Кроме того, у одного гражданина изъят травматический пистолет", - уточнили в пресс-службе.