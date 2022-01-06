В Алматы силовики устроили "зачистку", задержаны тысячи людей

Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около 2 тыс. участников беспорядков. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД республики, сообщает ТАСС.

"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в Костанайской области сохраняется стабильная обстановка.