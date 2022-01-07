Чем удивляли украинские стартапы на CES 2022

С 5 по 8 января 2022 года в американском Лас-Вегасе проходит масштабное шоу бытовой электроники Consumer Electronics Show (CES), где смелые новаторы со всего мира представляют свои технологические новшества, сообщает УНИАН.

Среди них нашлось место и для украинских технологических компаний. Впервые сразу 8 стартапов представят Украину на CES 2022. Сайт знакомит читателей с победителями отбора.

Бионический протез руки нового поколения

фото Esper

Технология, способна радикально улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, в которой не обошлось без трогательной истории. Основатель Esper Дмитрий Газда создал стартап, вдохновившись дружбой с девочкой, потерявшей руку в результате аварии. Это и послужило отправной точкой в создании бионического протеза кости руки.

Зубные щетки из сахарного тростника

фото Effa

Прямой путь сохранить мир от пластика. Щетка состоит из перерабатываемых материалов, таких как бумага на основе целлюлозы сахарного тростника и нейлоновая щетина.

"Умные" костыли

фото ComebackMobility

Проект занимается разработкой умных насадок на костыли, которые через сенсоры контролирует и фиксируют в программе нагрузку на тело. Это помогает ускорить процесс восстановления пациентов с заболеваниями и/или повреждениями нижних конечностей, снизить риск осложнений и предотвратить повторную травму.

Безопасный шлем виртуальной реальности

фото Unlink VR

Для ценителей VR. На смену надоедливым проводам пришли безопасные лазерные лучи, которые позволяют играть, не сковывая движения пользователя с опасением что-то зацепить.

Возможность создать своего 3D-двойника

фото Manna

Единственный софтверный продукт – и этим он примечателен. Стартап Manna при помощи смартфона, нательных сенсоров и современной 6DoF-навигации позволит каждому желающему стать частичкой VR-среды, создав своего 3D-двойника. По задумке авторов, аватар может перемещаться по разным локациям, общаться с аватарами других людей, ставить им лайки, делиться контентом из Manna в соцсетях.

Камин с картриджем

фото Neverdark

Пожалуй, самый яркий стартап. Создатели Neverdark привезли на конференцию биокамин с настоящим огнем, но без дыма и запаха. Новый представитель "умного" дома заправляется специальными картриджами и позволяет выбирать комфортный уровень пламени.

Дистанционный мониторинг основных параметров организма человека

фото Cardiomo

Устройство крепится в области сердца помощью специального пластыря с датчиком. С его помощью врачи могут отслеживать через мобильное приложение показатели ЭКГ, частоту сердцебиений и дыхания, качество сна и т.д. Как заявляют создатели, устройство способно предупредить около 40 различных заболеваний.

Маска для эмоций

фото Qudi

Украинские стартапы также привезли на выставку "первую в мире эмоциональную маску" Qudi. Она реагирует на движения головы, открывает рот во время разговора и может показывать различные анимации спикера. Так, если качать головой из стороны в сторону, появится надпись "Нет", если кивать – тогда "Да".

Через Bluetooth и приложение можно выбрать эмодзи или рисунки, которые будут транслироваться на маске. Это решение для тех, кто хочет оставаться анонимным и создавать уникальный контент.

Кстати, на этот год также запланировано глобальное "road show" для украинских стартапов по всему миру. Среди точек этого маршрута – London Tech Week, Expo 2020 в Дубае и Web Summit в Лиссабоне.