Рада может легализовать медицинский каннабис уже в этом году

Верховная Рада в 2022 году может принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, инициированный Кабинетом Министров, сообщает Укринформ.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал в интервью.

"Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", – сказал нардеп.

Он отметил, что правительственный законопроект отличается от проекта, предложенного членами медицинского комитета и отправленного парламентом на доработку, в частности, усилением контроля Национальной полиции Украины за оборотом конопли. Кроме этого, по словам Радуцкого, в редакции документа, инициированного Кабмином, более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.

Политик подчеркнул, что принятие соответствующего законодательного акта позволит получить доступ к лекарствам более двух миллионов украинцев.

"Опять-таки в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - подчеркнул парламентарий.

Он выразил надежду, что Верховная Рада примет документ в течение 2022 года.