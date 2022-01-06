Джошуа проанализировал свое поражение Усику
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что он готовится к реваншу с Александром Усиком, сообщает УНИАН.
"Я полностью мотивирован. Мне надо исправить ошибки, вот и все. Позвольте мне ничего не усложнять. Я знаю, что могу победить в реванше. Возможно, Усик тоже знает, что он может победить. Он думал об этом перед первым боем. Я тоже думал об этом перед первым боем, но он оказался лучше меня", - сказал Джошуа.
"Я вернусь, попробую кое-что сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка. После своего первого поражения (Энди Руису - прим.ред.) я не искал никаких оправданий, хотя у меня были причины. Я всегда чувствовал, что все нормально. Я принял поражение, но потом вернул долг. Я знал, что возьму реванш. Я отбросил прошлую неудачу в сторону, но поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. У меня не было проблем, все было круто", - добавил Энтони.
"Я вышел и проиграл более сильному в тот вечер сопернику, это больно. Но так я получил мотивацию на то, чтобы вытащить себя из положения, в котором я был сражен ментально. Я дам отпор и реабилитируюсь", - завершил мысль Джошуа.
Усик победил Джошуа единогласным решением судей в сентябре 2021 года и стал обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.