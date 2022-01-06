На канале Коломойского подтвердили новый контракт с "Кварталом"

Медиагруппа 1+1 media подписала новый контракт со студией "Квартал 95" на показ продуктов студии в 2022 году, сообщает Деловая столица.

"У 1+1 media долгосрочные партнерские отношения со студией "Квартал 95". В конце декабря 2021 года согласованы новые соглашения на продукт студии" , — сказали представители "1+1".

Детали соглашений в медиагруппе отказались раскрыть, сославшись на коммерческую тайну.