На канале Коломойского подтвердили новый контракт с "Кварталом"
Медиагруппа 1+1 media подписала новый контракт со студией "Квартал 95" на показ продуктов студии в 2022 году, сообщает Деловая столица.
"У 1+1 media долгосрочные партнерские отношения со студией "Квартал 95". В конце декабря 2021 года согласованы новые соглашения на продукт студии", — сказали представители "1+1".
Детали соглашений в медиагруппе отказались раскрыть, сославшись на коммерческую тайну.
"Что касается деталей этих соглашений — это коммерческая тайна, поэтому их мы разглашать не можем", — отметили в пресс-службе.