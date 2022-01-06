Защита Порошенко обжалует арест его имущества и обратится в ЕСПЧ

Защита Порошенко обжалует арест его имущества и обратится в ЕСПЧ
Фото: eurosolidarity.org

Арест всего имущества Петра Порошенко является "абсолютным беззаконием и политическим преследованием", заявил его адвокат Игорь Головань, сообщает Новое время.

Головань сообщил, что сторона Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Идет политическое преследование Петра Порошенко. Офис президента в шоке – недавние рейтинги показали, что их будущее не очень весело. И мы видим обострение. Они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко… Мы видим абсолютное беззаконие, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно — помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", — подчеркнул адвокат.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко. В частности, речь идет о:

  • квартирах, принадлежащих Порошенко, в Виннице и Киеве,
  • усадьбе в Козине,
  • земельных участках,
  • акциях Порошенко в ряде частных компаний.

Порошенко находится в дипломатическом турне. Он заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января.

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