Австрия запретила вакцинированным CoronaVac украинцам заселяться в отели

Согласно условиям въезда в Австрию, на территорию страны могут попасть полностью вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие туристы. При этом те, кто сделал прививки препаратом CoronaVac смогут попасть в страну, но не смогут заселиться в отель или зайти в ресторан, сообщает Страна UA.

Об этом свидетельствует информация на сайте МИД Украины.

"Следует учесть, что с вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine пересечение границы Австрии допускается, но заселение в отеле или посещение заведений питания запрещено", - сказано в сообщении.

При этом, чтобы попасть в Австрию без регистрации и карантина нужно быть полностью вакцинированным от Covid-19 или недавно переболевшим (в течение последних шести месяцев). Для пересечения границы в Австрии признаются все вакцины, которые используют в Украине.

При этом обязательно нужно иметь негативный результата ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 72 часа.