​Погода на Рождество: легкий снег и ясное небо

По данным синоптиков, Рождество пройдет без осадков и сильных морозов — по всей территории страны установится нулевая температура воздуха и небольшой ветер, до 8 м/с, сообщает Апостроф.

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В западной части страны дневная температура воздуха составит от -1 до +2 °С, будет облачно, но без осадков. И только во Львовской области, на Буковине и Закарпатье ранним утром выпадет небольшой снежок.

В Карпаты придут умеренные морозы — до -14 °С в Буковеле и до -8 °С на Драгобрате. Небо будет ясным, а осадки не ожидаются. В то же время напомним, что на высокогорье Прикарпаться и Закарпатья сохраняется III уровень снеголавинной опасности. Там снег плохо держится на крутых склонах, поэтому вызвать сход лавины может любое резкое движение или громкий звук.

В северных Житомирской, Черниговской и Сумской областях температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -1 °С до +2 °С. В ночь на Рождество, по данным Sinoptik.ua, в этих регионах выпадет снег, а на сам праздник ожидается ясная погода.

В Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях столбики термометров днем поднимутся до +3 – +4 °С. Утро будет облачным, но ближе к обеду небо прояснится. Осадков не предвидится, поэтому можно смело планировать посещение праздничных локаций и рождественских ярмарок.

В Донецке будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков. В ночь на Рождество температура воздуха составит +7 – +4 °С. К вечеру она опустится до -1-4 °С. На протяжении всего дня небо в Луганске будет покрыто облаками. Вечером ожидается мелкий дождь. Воздух прогреется до +4 – +5 °С. Днем потеплеет до 7 градусов.

В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях термометры покажут около 0 °С. В ночь на Рождество возможен небольшой дождь со снегом.

В Киеве﻿ днем ожидается -2 °С, будет без осадков, однако небо затянут облака.