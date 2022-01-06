Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано в социальных сетях Facebook и Telegram.
"Дорогие граждане! Я искренне приветствую всех, кто вместе со своими близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особенный момент и особенный праздник – Рождество Христово. Когда-то рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник усилит нашу веру, надежду, а главное – любовь!", - сказал Зеленский в видеообращении.
"Пусть все это останется в прошлом, а в наши семьи придет достаток, в наши дома счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников! Христос рождается, славим его! ", - добавил президент.