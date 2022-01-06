Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано в социальных сетях Facebook и Telegram.

"Дорогие граждане! Я искренне приветствую всех, кто вместе со своими близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особенный момент и особенный праздник – Рождество Христово. Когда-то рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник усилит нашу веру, надежду, а главное – любовь!", - сказал Зеленский в видеообращении.