В ОГПУ уточнили, какое имущество Порошенко попало под арест

В Офисе генерального прокурора рассказали, какого имущества пятого президента и лидера Евросолидарности Петра Порошенко коснется арест, сообщает Новое время.

Представитель Офиса генпрокурора уточнил во время брифинга, что аресту подлежит имущество, которое, согласно реестрам, принадлежит именно Порошенко, — речь о недвижимости и движимом имуществе, в том числе квартирах, доме и корпоративных правах на разные субъектах хозяйствования.

Журналист-расследователь программы Схемы Максим Савчук сообщил в своем Telegram-канале, что сейчас участок в Царском селе (Киев) не находится под арестом, а данные о соседнем участке, который тоже принадлежит Порошенко, реестр Министерства юстиции закрыл. Он добавил, что, возможно, «еще не донесли заявление в Государственную исполнительную службу».