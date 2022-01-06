"Эпицентр" попал в скандал с продажей подарочного набора с Гитлером

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" была замечена в продаже книги Адольфа Гитлера "Моря борьба" (Mein Kampf), сообщает Деловая столица.

Книга Гитлера продавалась в качестве подарочного набора вместе с книгами Орея Волота "Крысолюди" и Генри Форда "Международное еврейство".

На "подарочный набор" из трех книг "Эпицентр" выставил цену в 1 499 гривень. При этом это цена со скидкой, а полная стоимость составляет 1 999 гривень.

В настоящее время ссылка, которая ведет на страницу с карточкой товара уже не работает. Однако набор все еще отображается в списке товаров, если в поиске ввести название "Моя борьба".

Как известно, в 2015 году Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В "Майн Кампф" же лидер национал-социалистов Адольф Гитлер излагает свои убеждения.