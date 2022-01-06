"Укртрансбезопасность" не планирует останавливать работу "Укрзализныци"

Председатель Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Евгений Зборовский заявил, что акционерное общество "Укрзализныця" никто останавливать не собирается, поскольку будут исправлены выявленные нарушения, сообщает Українські Новини.

"Уже второй день читаю заголовки, мол, "Укртрансбезопасность" лишает "Укрзализныцю" лицензии на перевозку". Спасибо всем за такое внимание, но на самом деле все выглядит несколько иначе. "Укртрансбезопасность" и "Укрзализныця" действительно меняются. И те обязательные процедуры безопасности, которые раньше делались для галочки, решались "для своих" или прятались в очень длинные ящики, наконец начали происходить на самом деле, а не на бумаге. Мы, конечно, рады, что нашу работу замечают наши друзья, но изменение совсем не там, где его ищут", - написал Зборовский на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в июле прошлого года, впервые за пять лет сотрудники "Укртрансбезопасности" провели плановую проверку соблюдения "Укрзализныцей" лицензионных требований.

В первую очередь, составляющей безопасности.

Подчеркнуто, что по результатам проверки было установлено 116 несоответствий (нарушений), о которых было поставлено в известность прошлое руководство АО "Укрзализныця".

"В то же время бывшее руководство компании отказалось от сотрудничества. Мы предложили разработать общий план по исправлению ситуации, однако на запланированную встречу никто не явился, а в адрес "Укртрансбезопасности" поступило формальное письмо-отписка. Сразу после смены руководства "Укрзализныци" мы начали совместную подготовку к новой внеплановой проверке с целью установления реальной ситуации в компании. Хочу поблагодарить всех рядовых сотрудников "Укрзализныци" за помощь и содействие в проведении всех запланированных мероприятий", - написал Зборовский.

Он сказал, что "Укрзализныця" не теряет свою лицензию.

По словам председателя "Укртрансбезопасности", проверка соблюдения лицензионных требований – это стандартная процедура, предусматривающая в случае обнаружения ряда нарушений вынесение соответствующего решения о приостановлении действия лицензии.

Внеплановая проверка была завершена 24 декабря 2021 года.Ее результаты показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами, что и явилось основанием для соответствующего приказа.

"На самом деле никакого изменения в этом приказе нет. Приказ вступает в силу только в случае неисправления нарушений. Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не самой отмене. Как вы понимаете, проверка проходила заранее. И все время, пока она продолжалась, команда Министерства, "Укртрансбезопасности" и "Укрзализныци" совместно работали над устранением нарушений. Конечно, нарушения будут исправлены, и никто железную дорогу останавливать не собирается. Где же изменения? Нарушения, которые мы нашли, существовали годами. И настоящие изменения в том, что до прихода нашей команды вопрос безопасности на железной дороге не был приоритетом ни для Министерства, ни для "Укртрансбезопасности", - написал Зборовский.

Он подчеркнул, что начата системная работа по исправлению ситуации с безопасностью на железной дороге.