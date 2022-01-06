ГБР не верит, что Порошенко спланировал поездку за рубеж заранее

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не планировал свою зарубежную поездку до выдвижения ему подозрения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий… От авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", - сообщается на сайте ведомства.

В ГБР добавили, что органы следствия ждут возвращения Порошенко "для проведения соответствующих следственных действий".

Как сообщалось, 17 декабря следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове в Бюро, однако тот проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

В тот же день пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Также сообщалось о запланированных встречах политика с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным и не имеет никаких правовых оснований.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп 6 января заявил, что вернется из заграничной командировки 17 января.

В тот же день Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко, частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции в ряде частных компаний.