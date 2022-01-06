На Закарпатье идут подростка, упавшего в реку во время наводнения
В Закарпатской области с окончанием дождей стабилизировалась ситуация с наводнениями. Однако во время непогоды в реку Крайняя в Раховском районе упал подросток, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
В воде оказался подросток 2007 года рождения. Его поиски спасатели продолжат завтра, 7 января.
По состоянию на 17:30 сегодня в Закарпатской области подтопленными оставались:
- 10 жилых домов в Раховском, Тячевском и Береговском районах;
- 360 домохозяйств;
- около 400 га сельхозугодий.
Кроме того, в Хусте подтоплены два участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 метров. В то же время проезд на дорогах общего пользования обеспечен.