На Закарпатье ищут подростка, упавшего в реку во время наводнения

В Закарпатской области с окончанием дождей стабилизировалась ситуация с наводнениями. Однако во время непогоды в реку Крайняя в Раховском районе упал подросток, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

В воде оказался подросток 2007 года рождения. Его поиски спасатели продолжат завтра, 7 января.

По состоянию на 17:30 сегодня в Закарпатской области подтопленными оставались:

10 жилых домов в Раховском, Тячевском и Береговском районах;

360 домохозяйств;

около 400 га сельхозугодий.

Кроме того, в Хусте подтоплены два участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 метров. В то же время проезд на дорогах общего пользования обеспечен.