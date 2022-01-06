Силы ОДКБ могут останутся в Казахстане на несколько недель

Срок пребывания «миротворцев» ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения властей страны, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает Новое время.

По его словам, после завершения операции все войска ОДКБ выведут из Казахстана.

"Рассчитываем, что силы организации в Казахстане ненадолго — несколько дней либо недель" , — цитирует РИА Новости его слова.

Передислокация «миротворцев» в страну должна завершиться 7 января, также сказал Зась.

По словам генсека ОДКБ, на территории страны будут находиться 2500 «миротворцев». Они имеют право применять оружие в случае «нападения вооруженных банд».

Вечером 6 января правительство Армении приняло решение об участии подразделения своих вооруженных сил в «миротворческой операции» в Казахстане.

В страну уже прибыли первые подразделения российских военных из состава так называемых миротворческих сил ОДКБ. По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, эти подразделения РФ принимали участие в агрессии против Украины как в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, так и в боевых действиях на Донбассе.

Также в страну вылетела белорусская «миротворческая рота» из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Власти Кыргызстана заявили, что их войска не будут участвовать в подавлении антиправительственных протестов в Казахстане.

В ОДКБ (Организацию Договора коллективной безопасности) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Решение ввести войска в Казахстан совет ОДКБ принял поздно вечером 5 января после соответствующего обращения президента Касыма-Жомарта Токаева. Утром 6 января секретариат организации сообщил, что передовые подразделения контингента уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Официально задачами сил ОДКБ в Казахстане являются: