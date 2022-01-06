США о миссии ОДКБ в Казахстане: "Есть вопросы о законности запроса"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала заявление по поводу ситуации в Казахстане. В частности она прокомментировала запрос президента Казахстана к ОДКБ о проведении "миротворческой" миссии в стране, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По словами представителя Белого дома, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, в том числе за развертыванием сил ОДКБ.

"У нас есть вопросы о характере этого запроса (президента Казахстана - ред.), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого" , - заявила журналистам Псаки.

Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести войска, чтобы подавить протесты в стране.

Сегодня вечером в Казахстан прибыли первые подразделения российских войск. А в ближайшее время должны прибыть военные из Беларуси, Армении и Таджикистана.

По словам генсека ОДКБ, перебрасывание войск в Казахстан планируется завершить уже завтра.