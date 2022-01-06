Глава Пентагона обсудил с Шойгу отвод войск РФ от Украины
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и обсудил войска РФ возле границ Украины, сообщает Новое время.
Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби рассказал, что Остин и Шойгу обсуждали «снижение рисков» у границ Украины.
В Москве 6 января состоялись переговоры советников лидеров Германии и Франции с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Перед их визитом в РФ они поговорили с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Переговоры продолжались 4,5 часа. Собеседники договорились о новых контактах, в том числе с участием украинского руководства.