Корабль ВМС Британии столкнулся с российской подлодкой в Северной Атлантике

Российская подводная лодка в конце 2020 года столкнулась с тросом сонара фрегата ВМС Великобритании HMS Northumberland, который отслеживал ее передвижения, сообщает Новое время.

Издание The Telegraph со ссылкой на источники, пишет, что это было первое столкновение кораблей российского и британского флота после окончания Холодной войны. Британский корабль тянул за собой на тросе сонар, который позволяет незаметно обнаруживать подводные лодки, но в результате столкновения он был так поврежден, что фрегату пришлось вернуться в порт для его замены.

The Sun передает, что британское судно подняли на поиски подлодки примерно в 320 километрах к северу от побережья Шотландии, в Северной Атлантике. По словам источника издания в британских ВМС, инцидент, вероятно, произошел случайно, но вероятность такого — «миллион к одному». Возможно, российская подлодка тоже пострадала от столкновения. The Sun уточняет, что речь о многоцелевой подлодке (hunter-killer submarine), которая способна нести ядерные боеголовки.

Информацию о «контакте» подлодки с фрегатом подтвердили в министерстве обороны Британии.