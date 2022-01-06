Адвокат заявил, что ГБР известно об планируемых визитах Порошенко

Адвокат заявил, что ГБР известно об планируемых визитах Порошенко

Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Государственному бюро расследований (ГБР) известно об планируемых визитах Порошенко в Стамбул и Варшаву, а также о том, что за пятым президентом ведется незаконная слежка, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за пятым президентом ведется незаконная слежка. В таком случае, следует пойти дальше и обнародовать записи разговоров, свидетельствующих о предварительном планировании зарубежных визитов пятого президента", - цитирует пресс-служба "Евросолидарности" слова Голованя.
"В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает головокружительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. Тот факт, что не только ГБР, но и другие украинские спецслужбы не с государством-агрессором соревнуются, а во исполнение прихотей Зеленского незаконно следят за пятым президентом – общеизвестный", – отметил Головань.

Он подчеркнул, что необходимо опубликовать записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками, если признан факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенджеров.

Как сообщалось, в Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не планировал свою зарубежную поездку до выдвижения ему подозрения.

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