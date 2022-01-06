Епифаний о дресс-коде в церкви: внешний вид не должен быть преградой

В Церкви существует определенный дресс-код, однако внешний вид не должен быть преградой для посещения храма. После нескольких визитов человек научится правильно одеваться, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом рассказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Если мы возьмем даже определенные светские мероприятия, то очень часто пишут, что дресс-код должен быть таким-то. Также и в церкви есть определенный дресс-код" , - сказал священнослужитель.

Епифаний уточнил, что человек, который приходит в храм, должен быть скромным и одеваться соответственно. Однако внешний вид не должен быть преградой для посещения церкви.

"Потому что если женщина придет без платка и ее не пустят, то она уже, возможно, больше никогда не придет в храм" , - добавил митрополит.

По его словам, Православная Церковь Украины (ПЦУ) практически каждый месяц в средствах массовой информации и соцсетях развивает и другие мифы о религии.