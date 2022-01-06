Названа точная дата боя Тайсона Фьюри

Действующий чемпион будет защищать свой титул 26 марта. Местом проведения боя выбрали Великобританию, но поединок может пройти и в другой стране, сообщает Сегодня.

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсонa Фьюри рассказал, когда британец проведет свой следующий бой.

"Тайсон хочет драться в конце марта. Что бы не случилось, он будет драться 26 марта. Это наша цель сейчас. Пока не буду говорить, где пройдет этот бой. У нас будет место принять этот бой в Великобритании, но поединок может пройти и в другой стране. Но единственное, что имеет важность – что Фьюри хочет драться 26 марта вне зависимости от места", – заявил Фрэнк Уоррен.

Первым претендентом на бой с Тайсоном является Диллиан Уайт. Но если Александр Усик договорится с Энтони Джошуа отложить реванш, то возможен объединительный поединок.

Ранее мы писали, что Цыганский король весной может сразиться не с Усиком и не с Уайтом, а с Деонтеем Уайлдером – уже в четвертый раз.

Напомним, Фьюри и Уайлдер уже дрались трижды. Первый бой завершился вничью, два следующих нокаутом выиграл Тайсон. Неужели им не надоело?!

При этом ранее Фьюри назвал Уайлдера одним из желанных соперников на 2022 год, вычеркнув из этого списка Усика.