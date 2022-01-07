В Израиле создали "настоящее молоко" без участия коров

В Израиле создали молоко, к которому коровы не имеют никакого отношения. На вкус продукт напоминает настоящий, однако в нем нет привычных для молока – лактозы, холестерина, гормонов роста и антибиотиков, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Times of Israel, искусственное молоко создал стартап в области пищевых технологий Remilk. К своей разработке ему удалось привлечь 120 миллионов долларов.

Инвесторами в том числе выступили американская венчурная компания Rage Capital, занимающаяся производством пищевых продуктов, CPT Capital, спонсор Impossible Foods, компания по производству яиц Just, израильский стартап по производству йогуртов Yofix, а также инвестиционная компания из Нью-Йорка Precision Capital, израильский пищевой гигант Tnuva, немецкая молочная компания Hochland и израильская венчурная компания OurCrowd.

Известно, что компания Remilk, основанная в 2019 году, производит молочные белки посредством процесса ферментации, который делает их "химически идентичными" тем, которые содержатся в коровьем молоке и молочных продуктах.

Times of Israel staff

"Конечный результат на 100 процентов похож на "настоящее "молоко", но без лактозы, холестерина, гормонов роста и антибиотиков" , – рассказал основатель компании Авив Вольф, который вместе со своим научным партнером Ори Кохави создал Remilk.

Он поделился, что изначально они составили карту химического состава молока, оценили содержание жира, лактозы и сахара в жидкости и определили, что ключевым ингредиентом для производства молока являются белки.

"Remilk воспроизводит молочные белки. Их превращают в порошок" , – сказал Вольф.

Он же подчеркнул, что конечный продукт идентичен натуральному.

Сухой порошок стартап намерен продавать молочным компаниям. те же могут добавлять в него воду и жир для создания ряда сыров, йогуртов и мороженого. Remilk также намерен предложить рынку готовые продукты, такие как твердый сыр, йогурт.

Стартап уже создал производственные мощности в Европе и США, где он уже работает с ведущими пищевыми компаниями, и теперь сотрудничает с регулирующими органами и властями, чтобы пройти сертификацию продукции.