Какая пища может улучшить настроение: советы врачей

Пища – не только источник энергии и питательных веществ. Люди, блюда и напитки которых содержат большое количество сахара и соли, больше подвержены психическим расстройствам и депрессивным состояниям. В то же время, составив здоровую диету, можно значительно улучшить свое настроение и увеличить шансы избежать депрессии, сообщает Обозреватель.

Таковыми выводами поделилась с изданием this. профессор диетологии и эпидемической психиатрии Университета Дикина Феличе Джека. В подтверждение своего мнения вместе со своей командой в Центре инноваций в области физического и психического здоровья и клинического лечения она проводила исследования в разных странах среди разных возрастов.

В ходе эксперимента ученые анализировали диеты разных групп австралийцев и показатели, связанные с психическим здоровьем. Большинство людей не соблюдают рекомендованное употребление пяти-шести порций овощей и фруктов в течение дня. А именно они положительно влияют на мозг и психическое состояние.

Так, были исследованы данные магнитно-резонансной томографии около 250 пожилых людей в сравнении с их диетой. Таким образом ученые пытались проверить влияние питания на размер гиппокампа – области мозга, отвечающей за память, обучение и настроение. Было отмечено, что часть людей, которая потребляла в пищу большую часть овощей, фруктов и рыбы, имела больший размер гиппокампа, в то время, когда другая группа, придерживавшаяся диеты из обработанных продуктов, имела меньший его объем, а также со временем у них возрастал риск развития депрессии.

По словам профессора Джека, даже рацион матери во время беременности уже влияет на психическое здоровье будущего малыша. Так, в ходе исследования 23 тысяч матерей и их детей, было установлено, что дети матерей, придерживавшихся нездорового питания во время беременности, уже в первые годы жизни имели высокий уровень поведения, связанного с психическим здоровьем.

Для сохранения полноценного психического здоровья, поднятия настроения и предотвращения депрессии, профессор советует потреблять фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена, а также полезные омега-3, такие как рыба и полиненасыщенные жирные кислоты. Эти продукты обогащены питательными веществами, необходимыми для полноценного функционирования тела и мозга, а также содержат много клетчатки, что налаживает микрофлору кишечника, который в свою очередь является движущей силой здоровья, в том числе и психического.