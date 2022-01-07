В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности

В Казахстане ввели критический "красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах установлен режим антитеррористической операции, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении Комитета нацбезопасности Республики Казахстан 7 января.

"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение террористической угрозы" , - информирует пресс-служба Комитета.

Граждан призвали с пониманием относиться к введенным ограничениям и соблюдать требования государственных и правоохранительных органов.

На заседании контртеррористического штаба президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об "операции антитеррор", заявив о восстановлении правопорядка во всех регионах Казахстана. Однако, утверждает он, "террористы продолжают применять оружие и наносить имущественные убытки".

"Поэтому контртеррористические акции стоит продолжать до полного уничтожения боевиков" , - заявил Токаев.

По обновленным данным МВД Казахстана, задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооруженных участников беспорядков "ликвидировано", еще 18 ранены.