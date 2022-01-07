В Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро

В Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро

Сегодня, 7 января в Киеве могут закрыть пять станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скоплений пассажиров в подземке, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - поясняют в пресс-службе КГГА.

Таким образом, в перечень станций, которые могут закрыть в случае скопления людей, входят:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик"
  • "Майдан Независимости".

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