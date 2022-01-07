В Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро

Сегодня, 7 января в Киеве могут закрыть пять станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скоплений пассажиров в подземке, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро" , - поясняют в пресс-службе КГГА.

Таким образом, в перечень станций, которые могут закрыть в случае скопления людей, входят: