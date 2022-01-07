В Украине за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 177 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 5 595 человек, 192 умерли, сообщает Интерфакс-Украина.

"За сутки 06 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 364, медработников – 203); 71 841 Человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 866 человек; летальных исходов – 192; поправилось – 5 595 человек", - сказано в сообщении пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отмечают, что уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Днем ранее, 6 января за сутки выявили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19, 5 января выявили 4 571 новый случай заболевания СOVID-19, 4 января за сутки выявили 1 746 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 января за сутки выявили 1 804 новых случая заболевания СOVID-19, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19, 1 января выявили 5 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 29 декабря выявили 5 454 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 696 46 человек; выздоровели 3 506 509 человек; летальных исходов – 97 088.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.