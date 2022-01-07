Украина увеличила международные резервы на $ 1,8 млрд

За декабрь международные резервы Украины выросли на 1,4% и на 1 января этого года составили 30,94 млрд долларов, сообщает Вести.

За прошедший год они выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%.

"По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 30 940,9 млн. дол. США. За 2021 год они выросли на 1,8 млрд дол. США или на 6%. Международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке", - отметили в Нацбанке.

По состоянию на начало декабря 2021 года международные резервы составляли 31,6 млрд долларов. В НБУ подчеркивали, что такой показатель в последний раз был зафиксирован девять лет назад.