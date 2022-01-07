Санкции против "СП-2" подорвет отношения с Европой - Госдеп

Государственный департамент США заявил, что голосование за законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о введении санкций относительно газопровода "Северный поток-2" подорвет единство стран Запада, имеющих целью сдерживание России от агрессии по отношению к Украине, сообщает Левый берег.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что в случае принятия закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине", – сказал в четверг спикер Нед Прайс.

По его словам, администрация стремится работать с Конгрессом над мощными мерами сдерживания российской агрессии по отношению к Украине.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не настоящая попытка противостоять дальнейшей агрессии России или защитить Украину", - сказал он.

Законопроект Теда Круза устанавливает применение ограничительных мер относительно газопроводу в течение 15 дней с момента подписания и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций в случае отказа от них президента. Он предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, от которых Штаты отказались в мае и в отношении участников сертификации газопровода.

Тед Круз является последовательным критиком "Северного потока-2". Продвинуть этот законопроект о санкциях на рассмотрение Сената удалось благодаря отказу Круза от блокирования одобрения десятка кандидатур на разные должности, выдвинутые Байденом.