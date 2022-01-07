В швейцарская армии запретили Телеграм и WhatsApp

Вооруженные силы Швейцарии запретили военнослужащим пользоваться мессенджером «Телеграм», а также такими коммуникационными приложениями, как WhatsApp и Signal, сообщает SWI.

Вместо этого в качестве инструмента цифрового общения в армии официально будет использоваться швейцарская программа Threema. Одной из причин такого решения «стала необходимость обеспечить информационную безопасность».

﻿Компания Threema базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательствам каких-либо иных стран, например США, где так называемый «Облачный закон» обязывает американские технологические фирмы предоставлять данные на основании законных запросов. В России также существует аналогичная норма: режим СОРМ нескольких итераций, опирающийся на ФЗ «О связи» и приказ Министерства связи № 2339 от 9 августа 2000 г.

Согласно последним опросам, самым популярным в Швейцарии приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет остается WhatsApp. Никаких санкций в отношении военнослужащих, продолжающих пользоваться другими мессенджерами не предусмотрено, и многие в Швейцарии это обстоятельство подвергают резкой критике.