Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине

Северная Корея отказывается участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Среди причин называют пандемию коронавируса и действия "враждебных сил", пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Олимпийский комитет КНДР направил китайским коллегам письмо, в котором объяснил отказ от участия в Олимпиаде.

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника" , - говорится в заявлении КНДР.

Ранее Международный олимпийский комитет дисквалифицировал КНДР за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года.

Северная Корея отказалась от летней Олимпиады из-за рисков заражения спортсменов COVID-19.