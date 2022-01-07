Кличко назвал маршрутки атавизмом

Виталий Кличко рассказал, каким должен быть транспорт в столице, включая маршрутки.﻿ Об этом мэр поведал программе "Украина Сегодня", пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

"Современный общественный транспорт, комфортный, с низким полом, бесшумный, с кондиционированием, видеонаблюдением, он должен соответствовать всем требованиям" , - отметил градоначальник.

По словам Кличко, маршрутки должны уйти в прошлое.

"Маршрутки – это атавизм прошлого, они выполняют часть своих функций, но они должны отвечать современным требованиям перевозок пассажиров. Мы сделали новый конкурс в прошлом году с ключевыми требованиями, если перевозчики придерживаются европейских правил — пожалуйста, заходите и предоставляйте сервис" , - сказал он.

"Что касается парковок, мы сейчас привлекаем частных инвесторов. В этом году начнется реконструкция Европейской площади, и под ней будет парковка на более чем 1000 машин, это очень важно. Делаем современные паркинги. Кстати, в прошлом году мы открыли в Киеве несколько паркингов, которые пользуются довольно большим спросом. Несколько больших паркингов мы планируем открыть в этом году" , - сообщил мэр.

Кличко согласен с тем, что проблема транспорта в столице большая, парковок на все авто просто не хватает.