Подавлении протестов в Казахстане: Токаев поблагодарил Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента за содействие в подавлении митингов по всей стране, сообщает Украинская правда.

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - сказал Токаев.

Самолеты военно-транспортной авиации России перебросили основные силы своего контингента ОДКБ на территорию Казахстана с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Военные ОДКБ прибыли в Казахстан по запросу властей Республики после того, как по всей стране прокатилась волна протестных акций. По словам Токаева, "миротворцы" будут находиться в Казахстане временно. По данным СМИ, в страну переправили около 2,5 тысяч военных ОДКБ.