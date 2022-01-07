Рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению "цена/качество"

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала традиционный ТОП самых выгодных аппаратов. Данные за декабрь 2021-го года, сообщает УНИАН.

AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов с целью выяснить, аппараты каких производителей являются лучшими по соотношению цена-качество. Сервис анализировал модели разных ценовых категорий – от самых доступных и до премиальных.

Для большего удобства пользователей, рейтинг был составлен в четырёх ценовых категориях: 0-313 долларов (0-8 500 тыс гривен), 314-470 долларов (8 500-12,9 тыс гривен), 470-627 долларов (12,9-17,2 тыс гривен) и 627-784 долларов (17,2-21,4 тыс гривен).

Лучшие среди доступных смартфонов – Motorola Edge S30 и Redmi Note 10 Pro

В бюджетном сегменте до $313 самым лучшим был признан Motorola Edge S30 на топовом процессоре Snapdragon 888+. Серебряную медаль получил Redmi Note 10 Pro (6/128 ГБ), а бронзовую – iQOO Neo5 Vitality Edition (8/128 ГБ).

Фото AnTuTu

Среди устройств до 470 долларов на первом месте разместился Realme GT Neo2T. Под "капотом" у модели находится чип Dimensity 1200 и аккумулятор на 4500 мАч. За визуал отвечает AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 144 Гц.

Следом за ним Realme GT Neo Flash Edition (8/128 ГБ) и Oppo PPO K9 Pro 5G (8/128 ГБ).

Фото AnTuTu

Лучшие "середнячки" – iQOO 7 и OnePlus 9RT 5G

Среди смартфонов, которые стоят от $471 до $626, пальму первенства получила модель iQOO 7 (8/128 ГБ). Главной фишкой аппарата является двойной аккумулятор на 4000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 120 Вт. На полную зарядку до 100% уходит всего 15 минут.

Второе место заняло устройство OnePlus 9RT 5G (8/128 ГБ), а на третье определили iQOO 8 (8/128 ГБ).

Фото AnTuTu

Телефоны, стоящие подороже, – от $627 до $784, – тоже получили своего фаворита, им стал геймерский смартфон RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro) с экраном 165 Гц, 18 ГБ ОЗУ и кулером.

Ступенью ниже оказался Black Shark 4S Pro (8/128 ГБ). Третье призовое место досталось Tencent Red Magic Xiaomi Mix 4 (8/256 ГБ).

Фото AnTuTu

Лучший из дорогих телефонов – Vivo X70 Pro+

В категории "дорого-богато", куда вошли смартфоны стоимостью от $784, безусловным лидером стал топовый камерофон X70 Pro+ с 360-градусной стабилизацией. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 888+ с быстрой оперативной памятью LPDDR5, а питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч.

За ним следуют телефоны Honor Magic3 Pro (8/256 ГБ) и Xiaomi 11 Ultra (8/256 ГБ).